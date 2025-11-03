Боснійський фахівець Младен Жижовіч трагічним чином пішов з життя у 44 роки.
Младен Жижовіч, Getty Images
03 листопада 2025, 22:17
Під час поєдинку чемпіонату Сербії між Младостю та Раднички 1923 у Лучанах сталася страшна трагедія — на 45-му році життя помер головний тренер команди з Крагуєваця Младен Жижовіч.
Боснійському наставнику стало зле приблизно всередині першого тайму. Медики оперативно надали першу допомогу просто біля бровки, після чого тренера Раднички терміново доставили до лікарні. На жаль, врятувати його життя не вдалося.
Матч було зупинено на 41-й хвилині за рахунку 2:0 на користь Раднички.. Після трагедії футболісти обох команд перебували в шоковому стані, деякі не стримували сліз.
Жижовіч очолив Радничкі лише 13 днів тому, змінивши на посаді Александра Луковіча. Раніше він працював із Борацем із Баня-Луки, Радником (Бєліна), Зріньським та Слободою (Тузла). У 2022 році разом із Борацем боснійський фахівець став справжнім відкриттям у єврокубках.
Реакція футболістів та інших на новину про смерть Младена Жижовіча:
Reactions of players after being told their coach from Radnički 1923 has passed away
