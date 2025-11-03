Італія

Легендарний італійський тренер працював із Наполі, Удінезе та Комо, а також став учителем для низки відомих фахівців Серії А.

На 85-му році життя пішов із життя відомий італійський тренер Джованні Галеоне. За свою кар’єру він очолював такі клуби, як Наполі, Удінезе та Комо.

Галеоне відомий не лише своїми тактичними ідеями, а й тим, що допоміг стати на тренерський шлях цілій плеяді майбутніх зірок. Під його керівництвом свого часу грали нинішні наставники Роми та Мілана — Джан П’єро Гасперіні та Массіміліано Аллегрі. Обидва неодноразово називали Галеоне своїм учителем і людиною, яка сформувала їхнє бачення футболу.

Крім того, Галеоне допоміг розкритися Дженнаро Гаттузо та Марко Джампаоло, які згодом також стали успішними тренерами.

Найбільшим досягненням у його тренерській кар’єрі стала перемога з Пескарою у Серії B у сезоні-1986/87, що забезпечила клубу підвищення до еліти. Цікаво, що саме за Пескару в ті роки виступав молодий Массіміліано Аллегрі.