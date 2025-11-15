Іспанія

Гарсія може надовго залишитися в Барселоні попри інтерес ПСЖ.

Універсальний захисник Барселони Ерік Гарсія найближчим часом може підписати новий контракт з каталонським клубом. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" готує пропозицію 24-річному іспанцю, яка буде розрахована до літа 2030 року.

Зазначається, що сам футболіст також хоче залишитися в столиці Каталонії попри інтерес з боку французького ПСЖ.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Ерік Гарсія відіграв за Барселону 16 матчів та забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке націлився на захисника Барселони.