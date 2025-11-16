Іспанія

Захисник Сельти Оскар Мінгеса опинився в центрі уваги клубів АПЛ.

Вихованець Барселони та нинішній лідер Сельти Оскар Мінгеса привернув увагу низки європейських клубів, зокрема Ньюкасла та Астон Вілли з англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Mundo Departivo, 26-річний захисник, який може зіграти як у центрі, так і на правому фланзі, демонструє чудову форму. Це змусило Сельту ще влітку відхилити кілька пропозицій щодо гравця на загальну суму 14 мільйонів євро.

Однак ситуація ускладнюється тим, що контракт Мінгеси з клубом із Віго закінчується у 2026 році. Якщо Сельта не зможе домовитися про його продовження, зимове трансферне вікно стане останнім шансом вигідно продати гравця.

За ситуацією уважно стежить Барселона. При продажу Мінгеси у 2022 році каталонський клуб зберіг за собою 50 % прав на будь який майбутній трансфер гравця, а також право першочергового викупу.

Це означає, що якщо Ньюкасл чи Астон Вілла активують його клаусулу в розмірі 20 мільйонів євро, Барселона автоматично отримає 10 мільйонів.