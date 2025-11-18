Іспанія

Француз пояснив важливість тренувань зі стандартів.

Півзахисник Реала та збірної Франції Орельєн Чуамені пояснив, чому вважає важливим відпрацьовувати пенальті на тренуваннях, попри думку Карло Анчелотті.

"Не згоден з тренером. Допустимо, умови неможливо відтворити, але для мене це рухова пам’ять.

Якщо ви щодня тренуєтеся бити пенальті в правий кут ближче до штанги, я впевнений, що в той день, коли вам потрібно буде пробити пенальті у фіналі чемпіонату світу, у вас буде більше шансів його реалізувати, ніж у гравця, який ніколи не б’є", — сказав Чуамені.

Його слова стали відповіддю на коментар Анчелотті про неможливість симулювати тиск реального матчу під час тренувань.

