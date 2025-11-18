Іспанія

Бразильський вінгер готується до поєдинку з Атлетіком після відновлення від травми підколінного сухожилля.

Барселона розпочала підготовку до матчу 13-го туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіка Більбао, і головною новиною першого тренування тижня стало повернення до роботи в загальній групі вінгера Рафіньї Діаса. Про це повідомив офіційний сайт каталонського клубу.

Команда Гансі Фліка провела заняття на базі Сьютад Еспортіва після чотириденного відпочинку. У тренуванні взяли участь ті футболісти, які не були викликані до своїх збірних. Серед них — Рафінья, який повністю відновився та працював разом з командою вперше за тривалий час.

Бразилець не грав за Барселону з кінця вересня — він пошкодив праве підколінне сухожилля у матчі проти Ов’єдо 25 вересня та пропустив дев’ять офіційних зустрічей.

Поєдинок Барселона — Атлетік Більбао відбудеться у суботу, 22 листопада, о 17:15. Це буде перша гра на Камп Ноу після початку реконструкції арени.