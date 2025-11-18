Іспанія

Півзахисник Барселони завершив майже всю реабілітацію та готується повернутися до команди вже наступного тижня.

Півзахисник Барселони Педрі готується повернутися на поле у матчі Ліги чемпіонів проти Челсі, який відбудеться 25 листопада, повідомляє журналіст Ферран Корреас.

За інформацією джерела, гравець успішно проходить реабілітацію після травми та дотримується графіку відновлення. Очікується, що наступного тижня Педрі приєднається до групових тренувань, що дозволить йому підготуватися до поєдинку у єврокубках.

У поточному сезоні Педрі провів 13 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.