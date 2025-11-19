Іспанія

Бразилець готовий боротися за місце в основі.

Нападник Реала Родріго прокоментував своє становище в клубі. У сезоні-2025/26 бразилець лише тричі виходив у стартовому складі "вершкових".

"Я не можу зробити забагато — тільки наполегливо працювати на кожному тренуванні. Саме там я можу спробувати здобути довіру тренера — таку ж, яку маю від Анчелотті в збірній Бразилії", — цитує слова Родріго в соцмережах Фабріціо Романо.

Чутки про майбутнє 24-річного бразильця з’являються регулярно. Його активно пов’язують із клубами Прем’єр-ліги Англії. За оцінкою Transfermarkt, вартість Родріго становить 80 мільйонів євро.

23 листопада Реал зіграє на виїзді з Ельче в 13-му турі Ла Ліги о 22:00 за київським часом.