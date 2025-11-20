Іспанія

Голкіпер прокоментував зростання статусу одноклубника.

У нещодавньому інтерв’ю бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа розповів журналістам про стан свого одноклубника, французького нападника Кіліана Мбаппе, який проводить другий сезон у футболці "королівського" колективу.

"Цього року ми спостерігаємо значне зростання переможного менталітету Мбаппе. Видно, що він лідер нашої команди на полі.

Минулого сезону йому було трохи важко адаптуватись до команди та своєї позиції, але цього року він веде нас уперед", — заявив бельгійський виконавець.

У Мбаппе в цьому сезоні 19 голів та два асисти за 19 матчів на клубному рівні.

Нагадаємо, що раніше сам Куртуа травмував привідний м’яз та пропустив матчі збірних.