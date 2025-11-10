Іспанія

Бельгійський голкіпер пропустить матчі збірної та під питанням участь у грі Реала з Ельче.

Український воротар Андрій Лунін може отримати свій перший офіційний матч під керівництвом Хабі Алонсо.

Після матчу 12-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (0:0) мадридський Реал повідомив про травму Тібо Куртуа. У 33-річного бельгійського голкіпера діагностували ушкодження довгого привідного м’яза правої ноги. Через це Куртуа пропустить матчі національної збірної Бельгії та піддається детальному медичному обстеженню для визначення термінів відновлення.

Якщо травма виявиться серйозною, саме Лунін, який наразі є другим номером у воротарській ієрархії Реала, отримає шанс вийти на поле у матчі Ла Ліги проти Ельче 23 листопада (початок о 22:00 за Києвом).

У поточному сезоні Куртуа провів за Реал 16 матчів, пропустив 12 голів та вісім разів зберігав "сухі" ворота. Його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, становить 20 мільйонів євро.

Після 12 турів мадридці очолюють турнірну таблицю Ла Ліги з 31 очком. Після гри проти Ельче команда Алонсо вирушить до Греції на матч Ліги чемпіонів з Олімпіакосом.