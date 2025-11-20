Іспанія

Голкіпер Реала прокоментував події останнього El Clasico.

Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа в останньому інтерв’ю висловився з приводу подій останнього протистояння проти каталонської Барселони, коли висловлювання нападника "блаугранас" Ламіна Ямала перед грою стали причиною для сутичок безпосередньо на полі.

"Для мене Ламін Ямал — чудовий гравець, який ознаменує своєю грою цілу епоху в історії Барси. Мені принаймні так здається. Але, зрештою, так, він висловився певним чином перед Ель Класіко, трохи напружив обстановку, і, очевидно, преса на нього не просто так накинулась.

Коли ти перебуваєш під великим тиском і адреналіном, іноді кажеш речі, про які потім шкодуєш. Але я думаю, що саме таким і має бути Ель Класіко.

Іноді нам потрібна така атмосфера, і я думаю, що після чотирьох поразок минулого року нам знову потрібен цей вогонь від ворога, і ми повинні тиснути на них, тому що навіть коли вони виграють, вони не виявляють до нас жодної поваги.

Ці речі залишаються на полі. Якби я побачив Ламіна Ямала завтра в ресторані, я б привітався. Не думаю, що між мною та Ламіном є якісь проблеми.

Класіко завжди мотивує, але іноді чути такі речі мотивує ще більше. Я думаю, що якщо ти переможець по життю і хочеш надалі перемагати, то такі речі мотивують тебе ще більше. Це особиста справа кожної людини", — заявив бельгійський виконавець.

Нагадаємо, що до цього Куртуа розповів про адаптацію Кіліана Мбаппе в Реалі.