Іспанія

Німець не проти тренувати аргентинця.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про можливість тренувати Ліонеля Мессі. Цитує німецького фахівця AS.

Тренувати Мессі? Чому б і ні? Він найкращий гравець за останні 10 або більше років. Завжди цінував його футбол. Але в нього контракт до 2028 року, а у мене до 2027 року… Думаю, це питання не для мене", — сказав Флік.

Цього сезону Ліонель Мессі відіграв за Інтер Маямі 46 матчів, забив 42 голи та віддав 20 результативних передач.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки щодо можливого повернення Мессі до каталонського клубу.