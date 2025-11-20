Іспанія

Президент Барселони заявив, що аргентинець пов’язаний контрактом з Інтером Маямі.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до каталонського клубу як гравця.

Керівник синьо-гранатових заявив, що такий сценарій наразі не має підстав, адже аргентинський форвард пов’язаний контрактом з Інтером Маямі та продовжує реалізовувати себе у новому проєкті.

"Повернення Лео Мессі як гравця – це щось просто нереалістичне. Наразі у нього є контракт з Інтером Маямі. Клуб будує проєкт на сьогодення та майбутнє. Це складно, і якщо живеш минулим, то навряд чи рухаєшся вперед", — наголосив Лапорта.

Нагадаємо, нещодавно Ліонель Мессі поділився своїми теплими спогадами про роки, проведені у Барселоні, та зізнався, що хоче повернутися до міста після завершення кар’єри.