Іспанія

Для Барселони це вечір повернення додому: вони приймають Атлетік Більбао на нещодавно відреставрованому Камп Ноу у суботу ввечері в рамках 13-го туру Ла Ліги. Каталонський гранд нарешті повертається на свій культовий стадіон після більш ніж двох років відсутності, що знаменує собою історичний момент для клубу та його вболівальників.

Барселона — Атлетік Більбао

Субота, 22 листопада, 17:15, стадіон Камп Ноу, Барселона

Барселона вперше за 909 днів вийде на Камп Ноу, провівши цілі сезони-2023/24 та 2024/25 на Олімпійському стадіоні імені Льюїса Компаніса під час масштабного проєкту реконструкції. Прогрес ремонту був повільнішим, ніж очікувалося, і навіть зараз стадіон відкривається з обмеженою місткістю 45 000 місць, що менше половини очікуваної повної місткості у 105 000, коли проєкт буде завершено.

Команда Гансі Фліка повертається додому, займаючи друге місце в таблиці з 28 очками, відстаючи на три пункти від Реал Мадрид. Маючи дев'ять перемог, одну нічию та дві поразки, "синьо-гранатові" забили найбільше голів у лізі (32), але й пропустили 15 — ця нестабільність в обороні продовжує бути занепокоєнням. Барселона не змогла зберегти ворота "сухими" в останніх 10 матчах, причому їхнє останнє "сухе" завершення гри було у вересні проти Хетафе. Незважаючи на це, підопічні Фліка програли лише один із останніх п'яти матчів у всіх турнірах і підходять до цієї зустрічі після захоплюючої перемоги 4:2 над Сельтою.

Історично склалося, що Барселона має значну перевагу в цьому протистоянні, вигравши три останні зустрічі. Загалом в останніх десяти матчах баски перемагали лише двічі, і обидва рази це було у Кубку Іспанії після додаткового часу.

Атлетік Більбао, тим часом, посідає сьоме місце в Ла Лізі з п'ятьма перемогами, двома нічиїми та п'ятьма поразками (17 очок). Команда Ернесто Вальверде минулого вікенду уникла четвертої поспіль поразки, мінімально здолавши Реал Ов’єдо 1:0, але загалом їхня форма в лізі нестабільна. Баски забили шість голів в останніх п'яти матчах, зберігши лише одну "суху" гру за цей період. Вони приїдуть без своїх уболівальників, оскільки Барселона заборонила присутність гостьових фанатів із міркувань безпеки. З восьмиочковим відставанням від першої четвірки, Атлетік розуміє, що не може дозволити собі багато нових невдач, якщо прагне боротися за єврокубки.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Атлетік Більбао оцінюється показником 7.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.20.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Араухо, Кубарсі, Бальде — Касадо, Ольмо, Лопес — Ямаль, Левандовські, Рашфорд.

Атлетік Більбао: Сімон — Берчіче, Лапорт, Вівіан, Горосабель — Гаурегізар, Руїс де Галаррета — Н. Вільямс, Санчес, Беренгер — Гурусета.

Не зіграють: тер Штеген, Педрі (Барселона) — І. Вільямс, Егілус, Саннаді, Прадос, Альварес (дискваліфікація) (Атлетік Більбао).

Під питанням: Касадо (Барселона) — Сансет (Атлетік Більбао).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 3:1

