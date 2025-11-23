Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 23 листопада, розпочавшись о 22:00.

Мадридський Реал прагнутиме повернутися на переможний шлях у вищому дивізіоні Іспанії, продовжуючи свою кампанію виїзним матчем проти Ельче у неділю.

Ельче — Реал Мадрид

Неділя, 23 листопада, 22:00, стадіон Естадіо Мануель Мартінес Валеро, Ельче

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Ельче минулого сезону фінішував другим у Сегунді, забезпечивши собі повернення до вищого дивізіону, і для клубу це був доволі успішний початок кампанії-2025/26. Показники команди Едера Сарабії — три перемоги, шість нічиїх та три поразки — приніс їм 15 очок, чого достатньо для 11-го місця у таблиці.

"Зелено-смугасті" не змогли здобути перемогу в Ла Лізі з кінця вересня, програвши три та зігравши внічию два з останніх п'яти матчів. На міжнародну паузу Ельче пішов після нічиєї 1:1 з Реал Сосьєдадом, і тепер команда прагнутиме перемогти Реал вперше з 1978 року. Мадрид був переможцем у 35 із 53 попередніх зустрічей між цими двома сторонами, включаючи перемогу 4:0 в останньому поєдинку у 2022/23 роках.

Реал Мадрид зіграв унічию 0:0 з Райо Вальєкано у своєму останньому матчі перед міжнародною перервою, а перед цим поступився Ліверпулю 0:1 у Лізі чемпіонів. Реал Мадрид має найкращий спільний оборонний показник у Ла Лізі цього сезону (10 пропущених м'ячів). Крім того, Кіліан Мбаппе є їхнім найкращим гравцем в атаці, забивши 13 голів у чемпіонаті — на шість більше, ніж будь-який інший гравець.

Реал Мадрид має найкращий показник на виїзді в Ла Лізі, набравши 13 очок у шести матчах. Водночас Ельче не зазнав поразок на своєму полі, вигравши три та зігравши внічию три з шести домашніх ігор.

За версією betking на перемогу Ельче можна поставити з коефіцієнтом 7.50, тоді як потенційний успіх Реал Мадрида оцінюється показником 1.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.33.

Орієнтовні склади

Ельче: Дітуро — Нуньєс, Аффенгрубер, Чуст, Педроса — Агуадо — Госан, Фебас, Мендоса, Мір — А. Родрігес.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Асенсіо, Алаба, Каррерас — Камавінга, Вальверде, Гюлер — Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе.

Не зіграють: Біґас (Ельче) — Мілітао, Рюдігер, Карвахаль (Реал Мадрид).

Під питанням: немає (Ельче) — Гюйсен, Мастантуоно, Чуамені (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 0:2

