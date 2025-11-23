Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 23 листопада, розпочавшись о 19:30.

Атлетіко Мадрид прагнутиме здобути п'яту поспіль перемогу в Ла Лізі, продовжуючи свою кампанію-2025/26 матчем проти Хетафе на стадіоні Колісеум у неділю ввечері.

Хетафе — Атлетіко Мадрид

Неділя, 23 листопада, 19:30, стадіон Колісеум, Хетафе

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Хетафе має співвідношення результатів п'ять перемог, дві нічиї та п'ять поразок у 12 матчах Ла Ліги цього сезону, з 17 очками. Столична команда пішла на міжнародну паузу після поразки 0:1 від Мальорки, але фактично виграла три з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах, включаючи дві перемоги в лізі над Атлетік Більбао та Жироною. "Сині", які минулого сезону фінішували 13-ми, цього разу прагнуть потрапити у верхню половину таблиці.

Хетафе приголомшив Атлетіко в останній зустрічі між командами у березні, здобувши перемогу 2:1, і тепер прагнутиме оформити другу поспіль домашню перемогу над командою Сімеоне. Та перемога була першою для Хетафе над Атлетіко з листопада 2011 року, а дві поспіль перемоги над "червоно-білими" вони не здобували з 2010 року. Атлетіко, тим часом, пішов на міжнародну паузу після домашньої перемоги 3:1 над Леванте, набравши 25 очок у 12 матчах.

Показники "матрацників" у Ла Лізі цього сезону: сім перемог, чотири нічиї та одна поразка. "Червоно-білі" виграли останні чотири матчі у всіх турнірах, а також мають чотириматчеву переможну серію в Ла Лізі, здолавши Осасуну, Реал Бетіс, Севілью та Леванте. Хоча команда Сімеоне також обіграла Юніон Сент-Жилуаз у Лізі чемпіонів, у цьому турнірі вони програли двічі, поступившись Ліверпулю та Арсеналу.

Виїзна форма Атлетіко цього сезону була невтішною, вони здобули лише одну перемогу у п'яти матчах, а Хетафе програв на своєму полі лише раз.

За версією betking на перемогу Хетафе можна поставити з коефіцієнтом 5.00, тоді як потенційний успіх Атлетіко Мадрид оцінюється показником 1.77. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

Орієнтовні склади

Хетафе: Сорія — Даконам, Абкар, Дуарте — Іглесіас, Мілла, Арамбаррі, Ріко — Мартін — Лісо, Майораль.

Атлетіко Мадрид: Муссо — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Руджері — Гонсалес, Коке, Барріос, Баена — Серлот, Альварес.

Не зіграють: Давінчі, Нею (Хетафе) — Ле Норман (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: немає (Хетафе) — Дж. Сімеоне, Облак (Атлетіко Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

