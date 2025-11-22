Іспанія

У Тебаса проблеми.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас опинився під загрозою звільнення. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у п'ятницю, 21 листопада, Спортивний адміністративний трибунал Іспанії (TAD) порушив справу проти Тебаса. Звинувачення стосується "публічного розголошення через заяву на офіційному сайті Ла Ліги від 2 квітня 2025 року інформації та даних, наданих Барселоною відповідно до норми щодо складання бюджетів клубів". Згідно з регламентом, подібні відомості мають конфіденційний характер і підпадають під дію закону про захист даних.

Передумови до цієї справи виникли через фінансові проблеми Барселони минулого сезону. Ла Ліга раніше повідомляла про фінансові складнощі "синьо-гранатових" щодо продажу ВІП-місць на Камп Ноу.

Барселона звинуватила Тебаса в порушенні конфіденційності. У відповідь на цю заяву Ла Ліга видалила повідомлення зі свого офіційного сайту та інших офіційних каналів. Якщо TAD визнає функціонера винним, йому загрожує покарання від публічної догани до дискваліфікації терміном від двох місяців до року або усунення з посади.