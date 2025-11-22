Іспанія

Завершився матч 13 тура Ла Ліги.

Барселона не залишила жодних шансів Атлетіко Більбао (4:0).

Каталонський клуб провів перший офіційний матч на оновленому стадіоні.

З перших хвилин господарі взялися до справи. Капітан команди Роберт Левандовські відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Ферран Торрес у доданий час першого тайму подвоїв перевагу.

Після перерви Лопес зробив рахунок розгромним. Ферран на останній хвилині поставив міцну крапку в цій зустрічі.

У підсумку Барселона впевнено переграла свого суперника.