Завершився матч 13 тура Ла Ліги.
Getty Images
22 листопада 2025, 19:30
Барселона не залишила жодних шансів Атлетіко Більбао (4:0).
Каталонський клуб провів перший офіційний матч на оновленому стадіоні.
З перших хвилин господарі взялися до справи. Капітан команди Роберт Левандовські відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Ферран Торрес у доданий час першого тайму подвоїв перевагу.
Після перерви Лопес зробив рахунок розгромним. Ферран на останній хвилині поставив міцну крапку в цій зустрічі.
У підсумку Барселона впевнено переграла свого суперника.