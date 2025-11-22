Іспанія

Після пропущеного м’яча гості включилися на повну і оформили впевнений камбек.

У Памплоні Осасуна приймала Реал Сосьєдад і попри вдалий кінець першого тайму, матч для господарів завершився невдало. Команда з Сан-Себастьяна провела потужний другий тайм і оформила переконливу перемогу — 3:1.

Перший тайм проходив досить рівно: обидві команди обережно входили в гру, намагаючись контролювати центр поля й уникати ризиків біля власних воріт. Лише під кінець тайму Осасуна змогла скористатися своїм шансом і пішли на перерву з перевагою.

Проте все змінилося після відпочинку. Реал Сосьєдад значно додав у темпі та вже на 53-й хвилині зрівняв рахунок. Мендес точним ударом завершив швидку комбінацію гостей. Через шість хвилин прийшла й друга відповідь — Гуедеш опинився у потрібному місці та з близької дистанції переграв голкіпера, зробивши рахунок 1:2.

Осасуна спробувала повернути контроль над грою, але натомість отримала третій м’яч: Барренечеа, який щойно вийшов на поле, скористався активністю команди в атаці та збільшив перевагу Сосьєдаду до двох м’ячів.

Ситуація для господарів стала ще складнішою на 87-й хвилині — Аргібіде отримав пряму червону картку, залишивши команду в меншості. У фінальні хвилини Осасуна вже не могла переламати гру, а нерви призвели до серії попереджень.

Гості ж впевнено довели матч до перемоги, взявши важливі три очки у боротьбі за верхню частину турнірної таблиці.

Осасуна – Реал Сосьєдад 1:3

Голи: Катена (42) – Мендес (53), Гуедеш (59), Барренечеа (82)

Осасуна: Еррера — Монкайола (Аргібіде, 71), Байомо (Еррандо, 79), Катена, Крус (Р. Гарсія, 61) — Муньйос (Барха, 78), Гомес (Будімір, 78), Торро, Орос, Бретонес — Гарсія

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Муньйос (Гомес, 75) — Гуедеш (Кубо, 60), Горрочатегі, Солер (Елустондо, 85), Захарян (Барренечеа, 60) — Оярсабаль, Мендес (Марін, 75)

Попередження: Фернандес (88, за межами поля), Орос (90), Катена (90+1) – Мендес (30), Мартін (54)



Вилучення: Аргібіде (87)