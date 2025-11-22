Після пропущеного м’яча гості включилися на повну і оформили впевнений камбек.
Осасуна - Реал Сосьєдад, Getty Images
22 листопада 2025, 21:43
У Памплоні Осасуна приймала Реал Сосьєдад і попри вдалий кінець першого тайму, матч для господарів завершився невдало. Команда з Сан-Себастьяна провела потужний другий тайм і оформила переконливу перемогу — 3:1.
Перший тайм проходив досить рівно: обидві команди обережно входили в гру, намагаючись контролювати центр поля й уникати ризиків біля власних воріт. Лише під кінець тайму Осасуна змогла скористатися своїм шансом і пішли на перерву з перевагою.
Проте все змінилося після відпочинку. Реал Сосьєдад значно додав у темпі та вже на 53-й хвилині зрівняв рахунок. Мендес точним ударом завершив швидку комбінацію гостей. Через шість хвилин прийшла й друга відповідь — Гуедеш опинився у потрібному місці та з близької дистанції переграв голкіпера, зробивши рахунок 1:2.
Осасуна спробувала повернути контроль над грою, але натомість отримала третій м’яч: Барренечеа, який щойно вийшов на поле, скористався активністю команди в атаці та збільшив перевагу Сосьєдаду до двох м’ячів.
Ситуація для господарів стала ще складнішою на 87-й хвилині — Аргібіде отримав пряму червону картку, залишивши команду в меншості. У фінальні хвилини Осасуна вже не могла переламати гру, а нерви призвели до серії попереджень.
Гості ж впевнено довели матч до перемоги, взявши важливі три очки у боротьбі за верхню частину турнірної таблиці.
Осасуна – Реал Сосьєдад 1:3
Голи: Катена (42) – Мендес (53), Гуедеш (59), Барренечеа (82)
Осасуна: Еррера — Монкайола (Аргібіде, 71), Байомо (Еррандо, 79), Катена, Крус (Р. Гарсія, 61) — Муньйос (Барха, 78), Гомес (Будімір, 78), Торро, Орос, Бретонес — Гарсія
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Муньйос (Гомес, 75) — Гуедеш (Кубо, 60), Горрочатегі, Солер (Елустондо, 85), Захарян (Барренечеа, 60) — Оярсабаль, Мендес (Марін, 75)
Попередження: Фернандес (88, за межами поля), Орос (90), Катена (90+1) – Мендес (30), Мартін (54)
Вилучення: Аргібіде (87)