Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 22 листопада 2025 року.
Барселона — Атлетік, Getty Images
23 листопада 2025, 12:25
Каталонська Барселона у матчі 13 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромила баскський Атлетік (4:0).
Команда Ганса-Дітера Фліка була натхненною поверненням на Камп Ноу, тому ще в першому таймі відправила у ворота суперників два м’ячі та додала ще один одразу поперерві.
А потім у складі гостей вилучення заробив Сансет, що автоматично перекреслило будь-які сподівання "левів" на порятунок. Зрештою їх добили пізнім четвертим голом.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Атлетік у рамках 13-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:
Барселона — Атлетік 4:0
Голи: Левандовські, 4, Торрес, 45+3, 90, Лопес, 48
Барселона: Гарсія — Кунде, Кубарсі, Гарсія (Берналь, 74), Мартін — Лопес (Касадо, 64), Ольмо (Рафінья, 81), Торрес — Ямаль, Левандовські (Фернандес, 64), Бальде (Араухо, 46).
Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан, Лапорт, Берчіче — Руїс де Галаррета (Рего, 55), Хаурегісар (Весга, 68) — Беренгер (Бойро, 68), Сансет, Вільямс (Наварро, 56) — Гомес (Гурусета, 56)
Попередження: Руїс де Галаррета, Горосабель
Вилучення: Сансет, 54 (грубий фол)