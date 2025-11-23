Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 22 листопада 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі 13 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромила баскський Атлетік (4:0).

Команда Ганса-Дітера Фліка була натхненною поверненням на Камп Ноу, тому ще в першому таймі відправила у ворота суперників два м’ячі та додала ще один одразу поперерві.

А потім у складі гостей вилучення заробив Сансет, що автоматично перекреслило будь-які сподівання "левів" на порятунок. Зрештою їх добили пізнім четвертим голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Атлетік у рамках 13-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Барселона — Атлетік 4:0

Голи: Левандовські, 4, Торрес, 45+3, 90, Лопес, 48

Барселона: Гарсія — Кунде, Кубарсі, Гарсія (Берналь, 74), Мартін — Лопес (Касадо, 64), Ольмо (Рафінья, 81), Торрес — Ямаль, Левандовські (Фернандес, 64), Бальде (Араухо, 46).

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан, Лапорт, Берчіче — Руїс де Галаррета (Рего, 55), Хаурегісар (Весга, 68) — Беренгер (Бойро, 68), Сансет, Вільямс (Наварро, 56) — Гомес (Гурусета, 56)

Попередження: Руїс де Галаррета, Горосабель

Вилучення: Сансет, 54 (грубий фол)