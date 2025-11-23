Іспанія

Президент "вершкових" незадоволений.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес незадоволений тиском на "вершкових". Його слова наводить AS.

"Реал Мадрид – єдиний, хто виступив стороною у судовому процесі в справі Негрейри. Чотири президенти Барселони протягом 17 років здійснювали мільйонні платежі віце-президенту суддівського комітету.

Відбулися зміни, і Фран Сото, новий президент CTA (Технічного комітету суддів – прим.), попросив перегорнути сторінку. І просить, щоб ми забули про справу Негрейри. Хто це забуде? Реальність у тому, що більшість арбітрів зі справи Негрейри досі там…

Це ситуація, яка дозволяє їм діяти нейтрально. Як можливо, що напередодні фіналу Кубка, судді сказали, що збираються вжити заходів проти нашого клубу? Перед фіналом Кубка Короля!

Він мав бути усунений, жодних заходів щодо цього вжито не було", – сказав Перес.