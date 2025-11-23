Іспанія

Цікава новина з Мадрида.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловився про можливий продаж клубу. Його слова наводить Marca.

"Гроші належать сосьос, і я хочу повернути їм "борг", щоб їх не можна було відібрати. Ми призначимо референдум, щоб члени клубу могли проголосувати.

Усі ці абсурдні розмови про те, чи збираюся я піти з посади президента, чи хочу я зберегти клуб чи передати його фонду, чи про те, що ця реконструкція коштуватиме грошей сосьос... Ви бачите все це в газетах, які нас так "сильно люблять" і довгий час "допомагали" нам. Усі у раді директорів хочуть одного й того самого. Ми єдині, і ця єдність із сосьос веде нас до того, щоб стати незалежним клубом. Ми розуміємо загрози, з якими стикаємося. Усі 25 років на посаді президента я виконую все, за що беруся.

Ми хочемо захистити себе, щоби ніхто не відібрав наші активи. Це головна причина. Вони надзвичайно цінні. Наша структура власності має бути зміцнена та збережена на майбутнє. Наша мета – захистити клуб від зовнішніх зазіхань. Клуб має ворогів, які хочуть заволодіти його активами. Досі приналежність до Реала відчувалася по-особливому, і через цю сентиментальну цінність завжди знайдуться люди, які захочуть скористатися цим, щоб заволодіти клубом. Багато сосьос не усвідомлюють, що вони є власниками клубу. Ми всі є власниками Реала, і реформа тільки зміцнить це.

Я запропоную, щоб 100 000 сосьос клубу були визнані справжніми власниками клубу і щоб це число було зафіксовано у майбутньому. Новий сосьо може бути доданий у разі смерті одного із сосьос, пріоритет віддається дітям та нащадкам існуючих сосьос. Йдеться не про обмеження прав. Ми маємо зберегти те, чого досягли.

Ми залишимося клубом сосьос, але ми маємо створити дочірню компанію, над якою 100 000 сосьос Реала завжди матимуть повний контроль. Ми могли б продати інвесторам міноритарну частку в розмірі 5% або на зразок того, щоб розуміти вартість клубу. Ми не хочемо продавати всі акції. Якщо інвестор захоче передати свою частку, Реал матиме право повернути її собі", – сказав Перес