Іспанія

"Матрацники" вирвали перемогу завдяки автоголу.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після перемоги над Гетафе (1:0) в рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить AS.

"Ми почали дуже добре, створивши три гольові моменти за десять хвилин – забити могли Льоренте, Ніко Гонсалес та Баена. Якби ми були холоднокровніші перед воротами, це дало б нам деякий спокій.

Ситуація почала ускладнюватись, особливо після травми Маркоса. Команда погано адаптувалася до того, що відбувалося на полі.

У другому таймі гравці, що вийшли на заміну, надали нам енергії та бадьорості – саме те, чого вимагала гра і чого потребувала команда. Я задоволений Распадорі, тому що після того матчу з його голом у Лізі чемпіонів я не давав йому достатньо ігрового часу, щоб він показав те, на що заслуговує. Він чекав на свій шанс. Він дуже добре зіграв на правому фланзі, мав шанс забити, і він зробив багато роботи. Нам треба продовжувати рухатися в цьому напрямку, зі смиренністю та вірою.

Команда працює дуже добре. Ми йдемо у таблиці так, як хочемо. Нам потрібна удача, яка теж є частиною гри, і щоб вона була на нашому боці. Якби не сьогоднішній автогол, мені задавали б інші питання", – сказав Сімеоне.