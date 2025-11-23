Іспанія

У Ваната з'явився персональний фан в Іспанії.

Іспанський журналіст Йонай Амаро висловився про гру нападника Жирони Владислава Ваната. Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі X.

"Критикуйте Ваната скільки завгодно — він змусить вас замовкнути, як тільки Жирона заграє більш згуртовано та знайде впевненість.

Він може здаватися спокійним, але насправді завжди працює наполегливо. Якщо він розуміє дії Браяна Хіля та Унахі… будьте обережні.

Ванат стане чудовим нападником. Його робота для команди заслуговує на похвалу: він створює багато простору, глибоко опускаючись за м’ячем. Українець — справжній титан", — написав Амаро