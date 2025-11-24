"Вершкові" не знають смаку перемог у трьох останніх матчах.
Ельче - Реал М, getty images
24 листопада 2025, 00:20
В рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги Ельче приймав мадридський Реал.
Перший м'яч у грі забив півзахисник господарів Алейш Фебас на початку другого тайму. Але вся розв'язка цього поєдинку сталася вже під завісу гри. На 78-й хвилині захисник Реала Дін Гюйсен зрівняв рахунок, втім через шість хвилин Альваро Родрігес знову вивів Ельче вперед. На 87-й хвилині півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем встановив остаточний рахунок — 2:2.
Після 13 зіграних турів чемпіонату Іспанії мадридський Реал набрав 32 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю. Ельче заробив 16 пунктів і розташовується на дев'ятому рядку.
Ельче — Реал 2:2
Голи: Фебас 53, А. Родрігес 85 — Гюйсен 78, Беллінгем 87
Ельче: Пенья — Форт (Педроса 66), Нуньєс, Аффенгрубер, Чуст, Валера (Петро 83) — Агуадо (Бігас 83), Фебас, Діангана (Нету 66) — Мір, А. Сілва (А. Родрігес 79)
Реал: Куртуа — Асенсіо, Гюйсен, Каррерас (Браїм Діас 88) — Александер-Арнольд, Гюлер (Гонсало Гарсія 64), Себальйос (Камавінга 57), Фран Гарсія (Вальверде 57) — Беллінгем — Родріго (Вінісус 57), Мбаппе
Попередження: Аффенгрубер 57, Чуст 68, Фебас 88
Вилучення: Чуст 90+6