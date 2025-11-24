Іспанія

"Вершкові" не знають смаку перемог у трьох останніх матчах.

В рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги Ельче приймав мадридський Реал.

Перший м'яч у грі забив півзахисник господарів Алейш Фебас на початку другого тайму. Але вся розв'язка цього поєдинку сталася вже під завісу гри. На 78-й хвилині захисник Реала Дін Гюйсен зрівняв рахунок, втім через шість хвилин Альваро Родрігес знову вивів Ельче вперед. На 87-й хвилині півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем встановив остаточний рахунок — 2:2.

Після 13 зіграних турів чемпіонату Іспанії мадридський Реал набрав 32 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю. Ельче заробив 16 пунктів і розташовується на дев'ятому рядку.