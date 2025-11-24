Іспанія

"Вершкові" несподівано втратили очки.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про результат матчу 13-го туру Ла Ліги з Ельче (2:2) . Його слова наводить Marca.

"Такий футбол. Після хорошої серії ми показали результати, яких не хотіли бачити. Ми незадоволені, бо завжди хочемо перемагати, але попереду ще багато матчів.

Ми маємо продовжувати аналізувати те, що сталося. Команда не здалася, вона продовжує боротися. Результат і гра можуть бути кращими, тому що ми самокритичні. На проблеми слід реагувати. Ми хочемо вдосконалюватись", – сказав Алонсо.

Після 13 зіграних турів чемпіонату Іспанії мадридський Реал набрав 32 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю.