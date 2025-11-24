Іспанія

Ельче втратив перемогу.

Головний тренер Ельче Едер Сарабія висловився після нічийного результату з мадридський Реалом (2:2) в рамках 13-го туру Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Я зовсім не задоволений результатом, особливо з огляду на вирішальні моменти матчу. Фол Вінісіуса перед голом, що зробив рахунок 2:2, був цілком очевидний. Іньяки не бачив епізоду, але це не ігровий момент, це був явний фол.

Мене засмучує, що доводиться витрачати час на такі розмови, але ми двічі виходили вперед і відчували, що були фактори, які вплинули на кінцевий результат. Це злить", – сказав Сарабія.

Ельче цього сезону заробив 16 пунктів і розташовується на дев'ятому рядку турнірної таблиці іспанської Прімери.