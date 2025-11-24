Іспанія

33-річний хавбек показує приклад відданості клубу та стабільності на полі.

Півзахисник Атлетіко Коке вчора відзначив неймовірний ювілей — 700-й поєдинок у складі клубу.

33-річний хавбек вийшов у стартовому складі на гостьовий матч проти Гетафе (1:0) і продовжив залишатися ключовим гравцем команди.

Коке — головний гвардієць Атлетіко за кількістю матчів в історії клубу. На другому місці — Ян Облак (511), у топ-5 також Аделардо (504), Анхель Корреа (469) та Антуан Грізманн (462).

700 — Koke Resurrección has reached today the 700 appearances with Atletico de Madrid in all competitions. History. pic.twitter.com/Ka17tWevkM — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2025

Дебютував за основну команду Коке ще у 17 років — 12 вересня 2009 року проти Расінга. Уся його кар’єра пройшла в "матрацниках", а контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

Наразі Атлетіко займає 4-у позицію у Ла Лізі. Наступні матчі: 26 листопада — Ліга чемпіонів проти Інтера, 29 листопада — чемпіонат Іспанії проти Ов’єдо.