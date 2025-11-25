Іспанія

Трансфер зірвався в останній момент через фінансові обмеження каталонського клубу.

Світ футболу дізнався про сенсаційні деталі невдалого повернення Ліонеля Мессі до Барселони у 2023 році.

За інформацією іспанського видання Sport, аргентинська легенда досягла повної домовленості про возз'єднання зі своїм рідним клубом після завершення контракту з Парі Сен-Жермен, і навіть був підготовлений офіційний проєкт дворічного контракту.

Бажання повернутися виходило від самого Мессі. У січні 2023 року він зв’язався з тодішнім головним тренером блаугранас Хаві Ернандесом. Він повідомив про це президента клубу Жоана Лапорту, а спортивний директор Матеу Алемані натякнув, що Ла Ліга дала попереднє схвалення на реєстрацію трансферу, що викликало великий оптимізм.

Проте ситуація різко змінилася у квітні. Батько Мессі, Хорхе, зв'язався з Хаві з невтішною новиною:

"Мені сказали, що цього не станеться, Ла Ліга не дає остаточного схвалення".

Барселона незабаром була змушена змінити свою позицію, усвідомивши, що через суворі фінансові обмеження та правила реєстрації гравців Ла Ліги повернення легенди було неможливим.

Мессі, який втомився чекати, поки клуб вирішить свої фінансові проблеми, зрештою погодився на перехід до Інтер Маямі у США.

Наразі повернення Мессі до Каталонії є нереалістичним, оскільки він нещодавно підписав новий трирічний контракт із клубом МЛС, який діятиме до сезону 2028 року.

Президент Лапорта також підтвердив, що клуб будує проєкт на сьогодення та майбутне, а життя минулим навряд чи дозволить рухатися вперед.