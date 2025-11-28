Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 28.11-01.12.

Відсьогодні й до вівторка, 2 грудня, мають відбутися всі десять матчів 14-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на стадіоні Колісеум, де Хетафе прийматиме Ельче.

Слідкуйте за поєдинками на Football.ua.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 28 листопада, 22:00. Колісеум, Хетафе

Хетафе намагатиметься реабілітуватися перед своїми вболівальниками після двох поспіль "сухих" поразок. Команда Хосе Бордаласа нещодавно спочатку поступилася на виїзді Мальорці, а потім і вдома Атлетіко (обидва — 0:1). Підбадьорює сьогоднішнього суперника Хетафе й той факт, що в домашніх матчах Ла Ліги в 2025 році цей клуб із 45-ти можливих очок набрав тільки 13 (3В, 4Н, 8П).

Офіційним беттінг-партнером Ла Ліги в України є букмекерська компанія betking.

За підсумками вересня керманича Ельче Едера Сарабію визнали найкращим тренером чемпіонату, однак після цього в ньому клуб видав серію з шести поєдинків без звитяг (3Н, 3П). Тим не менш, туром раніше від нього на виїзді постраждав Реал Мадрид (2:2). Ельче досі не знає смаку перемог виїзних матчах Ла Ліги-2025/26 (3Н, 3П) і навряд чи ситуація зміниться саме сьогодні.

прогноз 0:0

Субота, 29 листопада, 15:00. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма де Мальорка

Мальорка тижнем раніше очікувано поступилася Вільярреалу на виїзді (1:2). Тепер підопічні Ягоби Аррасате сподіватимуться впоратися з його колишнім клубом. Дев'ять із 12-ти своїх залікових балів у чемпіонаті Іспанії-2025/26 Мальорка набрала саме вдома (серія з п'яти матчів без поразок у турнірі — 2В, 3Н), не забивши й поступившись тільки Барселоні.

Осасуна Алессіо Ліші минулої суботи першою забила в поєдинку з Реалом Сосьєдад удома, але у відповідь отримала три гола, продовживши свою безвиграшну серію в Ла Лізі (1Н, 4П). Із усього однією звитягою над майбутнім суперником в останніх десяти виїзних матчах (також 6Н, 3П) клуб із Памплони навряд чи розраховуватиме на перші в сезоні-2025/26 здобуті на виїзді три очки після нічиєї і шести поразок раніше.

прогноз 1:1

Субота, 29 листопада, 17:15. Spotify Камп Ноу, Барселона

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 29.11.2025.

Субота, 29 листопада, 19:30. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія

"Суха" поразка у виїзному дербі Валенсії від місцевого однойменного клубу (0:1) продовжила безвиграшну серію Леванте Хуліана Калеро в Ла Лізі до п'яти поєдинків (1Н, 4П). Свого майбутнього суперника в чемпіонаті він не може здолати з грудня 2018 року (2Н, 5П), саме вдома відсвяткувавши наразі останній успіх у подібних протистояннях.

Атлетік серед тижня гостював у празької Славії у Лізі чемпіонів і вкотре в сезоні-2025/26 не порадував уболівальників голами, хоч і не пропустив. У чемпіонаті минулої суботи клуб із Більбао очікувано поступився Барселоні на виїзді (0:4). Однак супернику, який досі не перемагав удома (1Н, 4П), команда Ернесто Вальверде навряд чи дозволить багато.

прогноз 0:1

Субота, 29 листопада, 22:00. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 29.11.2025.

Неділя, 30 листопада, 15:00. Аноета, Сан-Себастьян

Після невдалого старту нового сезону Реал Сосьєдад уперше з квітня 2024 року уникнув поразок у п'яти поспіль матчах чемпіонату (3В, 2Н). Колектив Серхіо Франсіско спробує продовжити свою безпрограшну серію, однак варто зауважити, що клуб із Сан-Себастьяна поступився Вільярреалу в шести з попередніх десяти домашніх поєдинків Ла Ліги (також 3В, 1Н).

Підопічні ж Марселіно серед тижня зазнали розгромної поразки від Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів (0:4). Для Вільярреала вона була найбільшою виїзною з березня 2024 року. На внутрішній арені клуб намагатиметься здобути п'яту поспіль звитягу, яка допоможе спокійно триматися в топ-4 турнірної таблиці, але невдала форма в матчах на виїзді цілком може завадити йому.

прогноз 1:1

Неділя, 30 листопада, 17:15. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Туром раніше Севілья зазнала третьої поспіль виїзної поразки в Ла Лізі, цього разу постраждавши від Еспаньйола (1:2). Клуб уникнув невдач у семи попередніх домашніх міських дербі з Реалом Бетіс у чемпіонаті (5В, 2Н) і підопічні Матіаса Алмейди цю серію сподіваються продовжити. Тим не менш, нестабільність Севільї навряд чи дозволить їй досягнути максимуму в неділю.

Команда Мануеля Пеллегріні вчора здолала вдома Утрехт у Лізі Європи (2:1) після домашньої ж нічиєї із Жироною (1:1) на внутрішній арені. У виїзних поєдинках сезону-2025/26 у Ла Лізі й ЛЄ Реал Бетіс досі не програвав (2В, 6Н). Хороша форма клубу має допомогти йому принаймні не поступитися в майбутньому дербі, а за вдалих обставин і взагалі здобути скромну звитягу.

прогноз 1:1

Неділя, 30 листопада, 19:30. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго

Сельта на тлі виїзної звитяги над Алавесом (1:0) зазнала поразки від Лудогорця (2:3) у поєдинку Ліги Європи в Болгарії. Тепер команда Клаудіо Хіральдеса спробує здобути перші для себе три очки в домашній дуелі Ла Ліги-2025/26 після семи поспіль невдалих спроб (5Н, 2П). У квітні клуб із Віго вперше з лютого 2007 року поступився супернику з Барселони вдома, перервавши 12-матчеву безпрограшну серію (4В, 8Н).

Еспаньйол минулого понеділка впорався із Севільєю в домашньому протистоянні (2:1). Невдачі конкурентів дозволяють колективу Маноло Гонсалеса продовжувати мріяти про єврокубки, в яких клуб не брав участі із сезону-2019/20. Однак у неділю недостатньо впевнені виступи Еспаньйола на виїзді можуть датися йому взнаки.

прогноз 1:0

Неділя, 30 листопада, 22:00. Естадіо Муніципаль де Монтіліві, Жирона

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 30.11.2025.

Понеділок, 1 грудня, 22:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте де Вальєкас (Мадрид)

Засмучений невдалим виїздом до Словаччини в Лізі конференцій (поразка від Слована з рахунком 1:2) Райо Вальєкано Іньїго Переса має намір перервати свою серію з трьох поєдинків без голів у чемпіонаті. Подібне з клубом сталося вперше з травня 2024 року, тоді як негативний епізод із чотирма поспіль такими дуелями мав місце в грудні 2023-го, зокрема з урахуванням якраз поразки від Валенсії удома (0:1).

Колектив Карлоса Корберана туром раніше святкував домашню звитягу в міському дербі з Леванте (1:0) і в разі успіху в понеділок обійде свого суперника в турнірній таблиці. Однак варто зауважити, що протягом минулих десяти років Валенсія перемагала Райо Вальєкано всього двічі (вдома й на виїзді) при восьми нічиїх і трьох поразках.

прогноз 2:1

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри. betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту. ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ