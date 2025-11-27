Іспанія

Керівництво "франхіррохос" розраховує на Андрея Раціу.

Правий захисник Андрей Раціу оновив свою угоду з Райо Вальєкано, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 27-річним румуном розраховано до кінця червня 2030 року. До Райо Вальєкано Раціу приєднався в серпні 2023-го, коли Уеска отримала за нього 500 тисяч євро.

У 68-ми матчах за "франхіррохос" Андрей відзначився чотирма голами й чотирма асистами, отримавши 11 жовтих карток. Порталом transfermarkt фланговий оборонець оцінюється в 12 млн, що є найбільшим показником у складі Райо Вальєкано (нарівні з правим вінгером Хорхе де Фрутосом), а також другим у світі серед румунів (після центрального захисника Тоттенгема Раду Дрегушина — 25 млн).

Сьогодні, 27 листопада, підопічні Іньїго Переса гостюватимуть у братиславського Слована в рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій-2025/26. Поєдинок стартує о 19:45 за київським часом. Раціу залишився на лаві запасних гостей.