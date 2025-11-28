Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс вважає, що футболістам необхідно насолоджуватися життям, якщо вони залишаються професіоналами.
Ламін Ямаль та Ніко Вільямс, getty images
28 листопада 2025, 12:19
Гравець Атлетіка Більбао Ніко Вільямс висловив свою думку щодо позафутбольного життя юного таланта Барселони Ламіна Ямаля. Вважається, що 18-річний гравець ризикує зійти зі шляху через раптову славу, яка на нього звалилася. Однак люди, які знають вундеркінда "синьо-гранатових" особисто, ставляться до цього простіше.
"Кожен живе так, як хоче. Думаю, головне – залишатися професіоналом і завжди викладатися на 100%, коли це потрібно. Нам, футболістам, теж потрібно відволікатися від роботи, насолоджуватися життям, як і всім іншим.
Я не бачу в цьому жодної проблеми, якщо є самовіддача та повага", — цитує Вільямса видання The Touchline.
У поточному сезоні Ламін Ямаль провів 13 матчів за Барселону, в яких забив шість голів і зробив вісім результативних передач.
Раніше Лапорта відповів на претензії щодо Ямаля.