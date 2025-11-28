Іспанія

Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс вважає, що футболістам необхідно насолоджуватися життям, якщо вони залишаються професіоналами.

Гравець Атлетіка Більбао Ніко Вільямс висловив свою думку щодо позафутбольного життя юного таланта Барселони Ламіна Ямаля. Вважається, що 18-річний гравець ризикує зійти зі шляху через раптову славу, яка на нього звалилася. Однак люди, які знають вундеркінда "синьо-гранатових" особисто, ставляться до цього простіше.

"Кожен живе так, як хоче. Думаю, головне – залишатися професіоналом і завжди викладатися на 100%, коли це потрібно. Нам, футболістам, теж потрібно відволікатися від роботи, насолоджуватися життям, як і всім іншим.

Я не бачу в цьому жодної проблеми, якщо є самовіддача та повага", — цитує Вільямса видання The Touchline.

У поточному сезоні Ламін Ямаль провів 13 матчів за Барселону, в яких забив шість голів і зробив вісім результативних передач.

Раніше Лапорта відповів на претензії щодо Ямаля.