Гравець Атлетіка Більбао Ніко Вільямс висловив свою думку щодо позафутбольного життя юного таланта Барселони Ламіна Ямаля. Вважається, що 18-річний гравець ризикує зійти зі шляху через раптову славу, яка на нього звалилася. Однак люди, які знають вундеркінда "синьо-гранатових" особисто, ставляться до цього простіше.

"Кожен живе так, як хоче. Думаю, головне – залишатися професіоналом і завжди викладатися на 100%, коли це потрібно. Нам, футболістам, теж потрібно відволікатися від роботи, насолоджуватися життям, як і всім іншим.

Я не бачу в цьому жодної проблеми, якщо є самовіддача та повага", — цитує Вільямса видання The Touchline.

У поточному сезоні Ламін Ямаль провів 13 матчів за Барселону, в яких забив шість голів і зробив вісім результативних передач. 

