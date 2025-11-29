Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 29 листопада, розпочавшись о 17:15.

Барселона прагнутиме піднятися на вершину таблиці Ла Ліги, продовжуючи свою домашню кампанію матчем проти Алавеса у суботу вдень.

Барселона — Алавес

Субота, 29 листопада, 17:15, стадіон Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Святкування було в розпалі минулого вікенду, коли Барселона відзначила своє повернення на Камп Ноу перемогою 4:0 над Атлетік Більбао в Ла Лізі. Проте, каталонські гіганти швидко "приземлилися" у вівторок увечері, програвши Челсі 0:3 у Лізі чемпіонів. Ця поразка стала справжньою невдачею для команди Гансі Фліка, яка не змогла продемонструвати свою гру на Стемфорд Брідж.

У чемпіонаті Барселона виграла останні три матчі, здолавши Ельче, Сельту та Атлетік після поразки 1:2 від Реал Мадрид 26 жовтня. Попереду у "синьо-гранатових" три поспіль матчі ліги проти Алавеса, Атлетіко Мадрид та Реал Бетіс, перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів вдома проти Айнтрахта Франкфурт. Історично Барселона домінує у цьому протистоянні, вигравши 35 із 49 попередніх матчів проти Алавеса, включаючи перемогу 1:0 у відповідній грі минулого сезону.

Алавес програв останні п'ять матчів Ла Ліги проти Барселони, востаннє уникаючи поразки у жовтні 2021 року. Баски не змогли перемогти Барселону з вересня 2016 року, коли шокували "каталонців" перемогою 2:1 на Камп Ноу. Показники Алавеса: чотири перемоги, три нічиї та шість поразок у 13 матчах Ла Ліги, з 15 очками вони посідають 14-те місце.

"Синьо-білі" фінішували 15-ми минулого сезону, і цього разу вони мають простір для покращення. Команда Едуардо Коудета буде свіжішою, ніж Барселона, і сподівається скористатися можливою втомою суперника після Ліги чемпіонів.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.22, тоді як потенційний успіх Алавеса оцінюється показником 13.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.00.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Касадо — Ямаль, Ольмо, Рашфорд — Торрес.

Алавес: Сівера — Отто, Тенаглія, Пачеко, Юсі — Вісенте, Бланко, Суарес, Аленья — Мартінес, Боє.

Не зіграють: тер Штеген, Гаві, Лопес (Барселона) — Гарсес (дискваліфікація), Марас (Алавес).

Під питанням: Педрі (повернення після травми), Араухо, Левандовські (Барселона) — Калебе (Алавес).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 3:1

