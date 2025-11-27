Ліга чемпіонів

Мадридці виграли 4:3 завдяки фантастичній грі француза та попри проблеми в обороні.

26 листопада на стадіоні Караїскакіс у Піреї відбувся матч 5-го туру Ліги чемпіонів 2025/26, у якому Олімпіакос приймав Реал. Поєдинок подарував справжній голевий трилер, а іспанський грант здобув перемогу з рахунком 4:3.

Абсолютним героєм вечора став Кіліан Мбаппе, який оформив покер і фактично самотужки витягнув Реал. Француз відзначився на 22-й, 24-й, 29-й та 60-й хвилинах, оформивши один із найшвидших хет-триків в історії турніру — три голи за сім хвилин.

Господарі ж відповідали влучними ударами Шикіньйо 8, Таремі 52 та Ель-Каабі 81.

Український воротар Андрій Лунін вперше в сезоні вийшов у стартовому складі Реала і дебютував під керівництвом Хабі Алонсо. Він отримав шанс через відсутність Тібо Куртуа, який не зміг зіграти через вірусну інфекцію. Лунін кілька разів виручив команду, зокрема здійснив два ефектні сейви, однак тричі пропустив.

Роман Яремчук залишився в запасі Олімпіакоса та на полі так і не з’явився.

Після п’яти турів Реал має 12 очок та впевнено рухається до виходу в плейоф. Олімпіакос залишається з двома балами.

Олімпіакос — Реал Мадрид 3:4

Голи: Шикінью, 8, Таремі, 52, Ель-Каабі, 81 - Мбаппе, 22, 24, 29, 60

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней (Коштінья, 71), Рецос, Пірола (Б'янкон, 62), Ортега — Музакітіс, Гарсія (Ессе, 46) — Поденсе (Стрефецца, 71), Шикінью (Таремі, 28), Мартінш — Ель-Каабі

Реал Мадрид: Лунін — -, Асенсіо (Діас, 73), Каррерас, Менді — Чуамені — Гюлер (Беллінгем, 61), Вальверде, Камавінга (Себальйос, 46), Вінісіус (Гарсія, 90) — Мбаппе

Попередження: Ортега — Камавінга, Гюлер