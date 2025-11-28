Іспанія

Президент Барселони висловився про ситуацію навколо керівника Ла Ліги Тебаса.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта заявив, що мадридський Реал хоче прибрати з посади очільника Ла Ліги Хав'єра Тебаса.

"У мене були добрі та погані моменти у взаєминах з Тебасом, але він порядна людина, яка стикається з величезним тиском на своєму посту. У нас нормальні відносини, а не привілейовані, чого ми, звичайно ж, і не прагнемо.

У Реала конфлікт із Ла Лігою, вони одержимі ідеєю вигнати його. Вони хочуть поставити на його місце свою людину. Така стратегія не вселяє довіри. Якщо Реал позбудеться його, поставлять когось іншого, мені цікаво, кого саме", — заявив Лапорта.