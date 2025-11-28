Іспанія

Мічел розраховує на підсилення складу у важливій грі на Монтиліві.

У рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги Жирона прийматиме на своєму полі мадридський Реал.

Як повідомляє AS, головний тренер каталонців Мічел очікує на повернення у майбутньому поєдинку двох важливих гравців — Алехандро Франсеса та Тома Лемара.

Франсес протягом усього тижня тренувався разом із командою. Захисник не виходив на поле з 8-го туру, коли Жирона грала проти Валенсії 4 жовтня, але зараз може знову бути включений до заявки.

Щодо Лемара, то в клубі налаштовані обережно, однак із оптимізмом. Атакуючий івзахисник пропустив матч із Бетісом через проблеми із литковим м’язом, проте його стан поступово поліпшується.

Водночас Жирона не зможе розраховувати на низку травмованих гравців. Поза грою залишаються Хуан Карлос, Донні ван де Бек, Порту, а також український воротар Владислав Крапивцов.

Нагадаємо, матч Жирона — Реал Мадрид відбудеться у неділю, 30 листопада, о 22:00 за київським часом.