Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 29 листопада 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі 14 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здолала Алавес (3:1).

При цьому "блаугранас" пропустили першими вже на стартовій хвилині зустрічі, однак цей м’яч так і залишився єдиним на рахунку гостей, тоді як у відповідь вони отримали два голи ще до середини першого тайму, а вже наприкінці компенсованого часу господарі зняли всі питання третім голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Алавес у рамках 14-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Барселона — Алавес 3:1

Голи: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 — Ібаньєс, 1

Барселона: Гарсія (Кунде, 46) — Гарсія (Кунде, 46), Кубарсі (Крістенсен, 84), Мартін, Бальде — Касадо, Берналь (Рашфорд, 46), Ольмо — Ямаль, Левандовські (Торрес, 60), Діас (Педрі, 60)

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Пачеко, Парада (Мартінес, 80) — Бланко — Калебе (Аленья, 58), Суарес (Гевара, 68), Ібаньєс (Гуріді, 68), Реббаш (Вісенте, 58) — Боє

Попередження: Берналь, Гарсія — Реббаш, Калебе, Бланко