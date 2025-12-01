Іспанія

Тренер Жирони підкреслив складність другого тайму та важливість здобутого очка.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес підсумував результат матчу проти Реала (1:1) у 14-му турі Ла Ліги, назвавши здобуте очко важливим, але таким, що не знімає напруги в боротьбі за виживання.

За словами фахівця, його команда провела два різних тайми:



"У другому таймі нам було дуже важко, Реал сильно домінував. Ми грали занадто низько, не вистачало сил, а вони мають фантастичний атакувальний потенціал і могли забити другий гол будь-коли".

Мічел відзначив, що заміни дозволили команді провести кілька небезпечних переходів, але реалізувати їх не вдалося:



"З Джоелом Рокою ми могли зробити значно більше. Треба було терпіти й витримати їхній тиск. Ми це зробили і задоволені очком".

Окремо тренер прокоментував спірні епізоди з можливими пенальті на користь мадридського клубу:



"На Вінісіуса було порушення — це пенальті. Але у випадку з Родріго контакту майже не було. Він сам починає падати після фінта. Для такого епізоду пенальті — надто багато".

Після 14 турів Жирона має 12 очок і залишається на 18-й позиції в таблиці Ла Ліги, продовжуючи боротьбу за вихід із зони вильоту.