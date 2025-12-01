Іспанія

Українці отримали окрему відзнаку від каталонського клубу.

Жирона несподівано зіграла внічию 1:1 з мадридським Реалом на Монтіліві у рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги.

У цьому поєдинку асистом за каталонців відзначився вінгер збірної України Віктор Циганков, а український форвард Владислав Ванат провів на полі 83 хвилини та заробив попередження.

Після матчу офіційний акаунт Жирони в соцмережі X опублікував спільне фото українців з наступним підписом: "Ваш улюблений дует".

Дивитися відео голів та огляд матчу Жирона — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.