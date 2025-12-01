Іспанія

Потужний місяць від "жовтої субмарини".

Головного тренера Вільярреала Марселіно Ґарсію Тораля визнано найкращим тренером місяця в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

В листопаді «жовта субмарина» здобула чотири перемоги в чотирьох матчах: Райо Вальєкано (4:0), Еспаньйоль (2:0), Майорка (2:1), Реал Сосьєдад (3:2).

Зараз команда Марселіно посідає третє місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, маючи в своєму активі 32 очки. Лідируюча Барселона випереджає Вільярреал лише на два залікових пункта.