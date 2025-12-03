Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Атлетіко.

Каталонська Барселона напередодні обіграла мадридський Атлетіко в домашньому поєдинку 19 туру іспанської Ла Ліги.

Барселона — Атлетіко 3:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що наша сьогоднішня гра була на іншому рівні. Ми грали проти чудової команди. Я казав це хлопцям перед грою: ми маємо боротись разом, і саме це я бачив сьогодні. Це було фантастично, неймовірно.

Як ми вже казали раніше, дуже важливо, щоб приходили нові гравці. Звичайно, деякі гравці не на 100% готові, і нам довелось їх замінити, але дуже важливо, щоб вони були в грі. Особливо з м'ячем, ми змогли нав'язати більше контролю. Ми створили більше простору, і це було дуже позитивно.

Я часто кажу, що Рафінья — дуже важливий гравець для нас. Його повернення — це чудово для команди. Ми бачили це сьогодні, але також і в останньому матчі. Я дуже задоволений результатом і трьома очками, і це те, що має значення.

Завжди важливо набувати впевненості перемогами проти такої хорошої команди. Це був дуже позитивний досвід, і я дуже радий за команду.

Це був один із наших найкращих матчів у цьому сезоні. Я дуже ціную те, що бачив протягом 90 хвилин. Думаю, ми заслужили на три очки.

Я вже казав, що перемога сьогодні буде нашим наступним кроком. Ми мусили це зробити. Зараз у нас наступний матч у суботу проти Бетіса, який також є хорошою командою. Тож ми повинні довести свою спроможність. Це те, чого ми хочемо в кожному матчі. Звичайно, ми хочемо вигравати кожну гру. Я знаю, що зазвичай це нелегко, але ми стараємось.

Поразки від таких команд, як Парі Сен-Жермен, Реал Мадрид чи Челсі, залишились у минулому. Сьогодні ми стали свідками фантастичної гри нашої команди, і це саме те, що ми хочемо бачити на цьому рівні, але ми повинні продовжувати рухатись уперед. Ось чому ми також зосереджені на наступному матчі, і це дуже важливо.

Мені байдуже, що було раніше. Ми граємо одну гру за раз, як і минулого сезону, і, звичайно, коли ми перемагаємо, все йде добре. Це також додає нам впевненості. Я думаю, що перемога краща для всіх, і це зараз видно. Окрім того, в Ла Лізі у нас багато матчів і багато перемог поспіль, тому це має дати нам всю необхідну впевненість.

Ще зарано говорити про перемогу в Ла Лізі, але зараз ми в хорошій позиції. Як я вже казав після останнього матчу проти Алавеса, ці речі — те, що відбувається цього сезону, як ми справляємось, як грають проти нас команди, а також очки, які ми отримуємо — усе це піде нам на користь. Тож зараз ми на вершині таблиці порівняно з тим, де ми були в останні тижні чи місяці. Я радію цьому.

Але, звичайно, не можна сказати, що це наш найкращий рівень чи щось подібне. Ні, ні, ми завжди хочемо вдосконалюватись, ми завжди хочемо чомусь учитись із кожного матчу. Це менталітет команди, наше ставлення і те, чого ми хочемо.

Я думаю, що у нас були подібні матчі й минулого сезону. Але це частина футболу. Коли граєш проти великих команд, таких як Атлетіко, у яких чудова якість гравців, і їхня атака неймовірна, тому що у них також є багато якісних гравців на лаві запасних. Але те, що я побачив сьогодні, я цим дуже пишаюсь", — заявив німецький фахівець.

У наступному матчі каталонська Барселона гостюватиме в севільського Бетіса.