Джерела стверджують, що діагнози сторін різняться, а участь француза в матчі з Манчестер Сіті залишається під питанням.

Мадридський Реал не повністю довіряє даним, які надходять від оточення Кіліана Мбаппе щодо характеру його травми. Раніше клуб повідомив, що обстеження в Парижі підтвердило розтягнення зв’язок коліна, а термін відновлення може скласти близько трьох тижнів.

Однак за інформацією Cadena SER, у Реалі вважають, що форвард може бути готовий до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який запланований на 17 березня. Оточення гравця не погоджується з такою оцінкою і наполягає на більш тривалому періоді відновлення.

Журналіст Аріц Габілондо зазначив, що між сторонами існують комунікаційні проблеми. На його думку, у клубі більше не довіряють медичним висновкам, які надходять від представників Мбаппе, оскільки діагнози суттєво відрізняються — одні джерела говорять про місячну паузу, інші допускають повернення вже за тиждень.

