Іспанія

У продовженні 18 туру Ла Ліги.

Матч став справжнім бенефісом вихованця вершкових Гонсало Ґарсії, який оформив хет-трик, а Реал розгромив Бетіс — 5:1.

Молодий нападник мадридців відкрив рахунок у матчі на 20-й хвилині. Ґарсія головою замкнув подачу зі штрафного у виконанні Родріго. На початку другого тайму іспанець оформив дубль. Неймовірно видовищний удар вдався 16-му номеру господарів: форвард грудьми обробив передачу та в один дотик із розвороту пробив без шансів для воротаря.

На 56-й хвилині вершкові довели справу до розгрому. Захисник Асенсіо без жодного супротиву відзначився ударом головою після подачі з кутового.На 66-й хвилині гостям вдалося забити гол престижу. Кучо вийшов віч-на-віч із Куртуа та майстерно розібрався з воротарем.

На 82-й хвилині Гонсало Ґарсія оформив хет-трик. Рюдігер виконав закидання у штрафний майданчик Бетіса, Гюлер пройшов флангом і зробив простріл, а нападник у стилі Роналду п’ятою відправив м’яч у сітку. Цікаво, що юному форфарду вдався ідеальний хет-трик: іспанець забив лівою, правою ногою та головою. Востаннє такого досягнення футболісту Реала вдавалося досягти Родріго у 2019 році.

У доданий час господарі поставили остаточну крапку. Ґарсія, але вже Гонсало, замкнув передачу від Вальверде, встановивши фінальний рахунок — 5:1. У підсумку Реал трощить Бетіс на домашньому полі. Вершкові продовжують переслідувати Барселону, відстаючи на 4 очки. Севільці залишаються на 6-й сходинці, маючи у своєму активі 28 очок.

Реал Мадрид - Реал Бетіс 5:1

Голи: Гарсія Г, 20, 50, 82, Асенсіо, 56 Гарсія Ф 90+3. - Кучо, 66

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер (Гарсія (Менді, 89), 89), Каррерас — Гоес (Гюлер, 77), Камавінга, Чуамені (Себальйос, 81), Беллінгем — Гарсія (Менді, 89), Вінісіус (Мастантуоно, 77)

Реал Бетіс: Вальєс — Ортіс (Бельєрін, 46), Бартра, Натан, Родрігес — Деосса (Ло Чельсо, 46), Рока (Рікельме, 67) — Антоні (Гарсія, 88), Форнальс, Руїбаль (Альтіміра, 67) — Кучо

Попередження: Вінісіус — Ортіс