Іспанія

Нібито через стан здоров’я.

Каталонська Барселона завершує підготовку до півфінального матчу Суперкубку Іспанії проти баскського Атлетіка.

Барселона — Атлетік. Напередодні

Однією з імовірних подій на цьому міні-турнірі в Саудівській Аравії було повернення на футбольне поле німецького воротаря "блаугранас" Марка-Андре тер Штегена.

Однак напередодні гри проти "левів" прес-служба Барси повідомила про те, що німець залишив розташування команди та повернувся назад до Іспанії.

У Барселоні тер Штеген проходитиме медичний огляд, тоді як замість нього викликали резервного воротаря Дієго Кочена.

Іспанські ЗМІ одразу пов’язали ці події довкола голкіпера з імовірним трансфером до каталонської Жирони на правах оренди.