Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/2 фінала Суперкубка Іспанії, який розпочнеться 7 січня о 21:00.

Іспанський футбол тимчасово переїжджає до Саудівської Аравії, де на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді чинний володар трофею Барселона спробує зробити перший крок до захисту титулу у протистоянні з баскським Атлетіком.

Барселона — Атлетік Більбао

Середа, 7 січня, 21:00, стадіон Кінг Абдулла Спортс Сіті, Джидда

Суперкубок Іспанії, півфінал

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона підходить до турніру у статусі беззаперечного фаворита. Підопічні Гансі Фліка видали вражаючу серію з восьми перемог поспіль в усіх турнірах, а остання вікторія в дербі над Еспаньйолом (2:0) закріпила їхнє лідерство у Ла Лізі. "Синьо-гранатові" є найбільш титулованим клубом в історії Суперкубка (15 перемог) і не мають наміру зупинятися.

Кадрова ситуація лідера також стабілізувалася: хоча Гаві та Крістенсен все ще поза грою, до складу повернувся Рональд Араухо. Головна інтрига полягає у виборі нападника — чи вийде досвідчений Левандовські з перших хвилин, чи тренер знову довіриться Феррану Торресу, який перебуває у чудовій формі.

Атлетік переживає не найкращі часи. "Леви" посідають лише восьме місце у чемпіонаті та мають серйозні проблеми з реалізацією моментів, що підтвердила нещодавня нічия з Осасуною (1:1). Команда Ернесто Вальверде виграла лише один матч із останніх п'яти, а кадровий стан басків близький до катастрофічного. Через травми та дискваліфікації у Джидді не зіграють ключові захисники Єрай Альварес, Юрі Берчіче та Емерік Лапорт. Весь тягар відповідальності знову ляже на плечі братів Вільямсів, які своєю швидкістю на флангах намагатимуться розхитати високу лінію оборони каталонців. Попри статус аутсайдера, баски пам'ятають успіх 2021 року, коли саме вони відібрали трофей у "блаугранас".

Останні очні зустрічі цих команд закінчувалися переконливими перемогами Барселони, зокрема розгромом 4:0 у листопаді минулого року. Проте специфіка кубкових матчів на нейтральному полі в Саудівській Аравії часто нівелює різницю у класі. Атлетік традиційно вибудовує щільний блок у центрі поля, розраховуючи на креатив Сансета та контратаки. Барселона ж гратиме першим номером, покладаючись на геній Ямаля та Рафіньї.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Е. Гарсія, де Йонг — Ямаль, Педрі, Рафінья — Торрес.

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан, Паредес, Бойро — Руїс де Галаррета, Хаурегісар — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета.

Не зіграють: Крістенсен, Гаві (Барселона) — Єрай Альварес, Берчіче, Лапорт, Прадос, Егілус, Саннаді (Атлетік Більбао).

Під питанням: Араухо, Левандовські (Барселона) — немає (Атлетік Більбао).

Поточна форма

Очні зустрічі