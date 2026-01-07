Піски Джидди обпекли ноги гравцям команди Ернесто Вальверде.
07 січня 2026, 23:02
Барселона — Атлетік 5:0
Голи: Ферран, 22, Фермін, 30, Бардагжі, 34, Рафінья, 38, 52
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде (Мартін, 64) — Педрі (Ольмо, 72), де Йонг (Берналь, 65) — Бардагжі (Ямаль, 72), Рафінья (Рашфорд, 64), Фермін — Торрес.
Атлетік: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Бойро (Лекуе, 57) — Хаурегісар, Рего (Санчес, 61) — Беренгер, Сансет (де Галаррета, 55), Наварро (Гомес, 55) — І. Вільямс (Гурусета, 55).