Команді Хабі Алонсо довелось відбиватись на останніх хвилинах, але перемогу в основний час вона таки не втратила.
Атлетіко — Реал Мадрид, Getty Images
08 січня 2026, 23:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Атлетіко — Реал Мадрид 1:2
Голи: Серлот, 58 — Вальверде, 2, Родріго, 55
Атлетіко: Облак — Льоренте, Руджері (Моліна, 80), Ганцко, Пубіль — Сімеоне, Коке (Джонні, 60), Галлагер (Ле Норман, 46), Баена (Грізманн, 60) — Серлот (Альмада, 74), Альварес.
Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Ф. Гарсія, 69), Рюдігер (Менді, 69), Каррерас — Родріго (Мастантуоно, 87), Камавінга (Себальйос, 87), Чуамені, Беллінгем — Г. Гарсія, Вінісіус (Гюлер, 80).
Попередження: Вінісіус