Колишній президент УЄФА відзначив еволюцію французького нападника.

Колишній президент УЄФА та триразовий володар Золотого м'яча Мішель Платіні поділився своєю думкою щодо гри нападника Реала Мадрид Кіліана Мбаппе, який приєднався до мадридського клубу та став одним із лідерів атаки команди.

За словами Платіні, французький форвард ризикнув, обравши перехід до Реала, адже рівень очікувань у мадридському клубі традиційно дуже високий.

"Кіліан Мбаппе пішов на великий ризик, перейшовши до Реала. Очікування дуже високі, але він грає дуже добре… Він справді добре грає і, зрештою, забиває багато голів. Мбаппе зараз набагато більше є завершувачем атак, ніж був у часи Монако або на початку кар’єри в ПСЖ.

Він грає попереду як центральний нападник, і від нього вимагається завершувати атаки. Думаю, раніше він був більш універсальним гравцем і мав ширший вплив на гру, ніж зараз. Тепер він повністю зосереджений на завершенні, і, можливо… можливо, саме цього від нього й очікують — бути завершувачем. Але мені дуже подобається спостерігати за Мбаппе і тим, як він забиває за Реал.

Він забиває багато голів. Можливо, саме цього Реал від нього й хоче — щоб він забивав. Але коли він грав на фланзі, його арсенал був ширшим: більше ривків, більше подач. Тоді він більше працював на команду, тоді як зараз попереду від нього вимагається бути завершувачем. І він ним є — і робить це добре.

Я обожнюю Кіліана Мбаппе як футболіста. У цьому немає жодних сумнівів — це видатний гравець. На мою думку, зараз він більше завершувач, ніж раніше. Це мене не турбує — це лише спостереження", — цитує Платіні видання RMC Sport.

У поточному сезоні Кіліан Мбаппе провів 33 матчі за клуб, у яких забив 38 голів і віддав п’ять результативних передач. Наразі француз травмований та може пропустити обидва матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.