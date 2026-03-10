Зірковий французький нападник повернувся до тренувань, але ще не готовий допомогти Реалу.
Кіліан Мбаппе Getty Images
10 березня 2026, 13:57
Мадридський Реал зазнав серйозної кадрової втрати напередодні надважливого першого поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Офіційно підтверджено, що Кіліан Мбаппе не зможе вийти на поле легендарного Сантьяго Бернабеу у завтрашньому матчі.
Хоча 27-річний француз уже відновив тренування з командою після пошкодження, медичний штаб та тренерський місток вирішили не форсувати його повернення. Мбаппе ще не набрав оптимальних кондицій, тому його участь у грі виключена. Наразі головна мета форварда — повністю відновитися до матчу-відповіді, який відбудеться вже наступного тижня на Етіхаді
Водночас для вболівальників Манчестер Сіті є чудові новини. Норвезький бомбардир Ерлінг Голанд отримав зелене світло від лікарів і буде доступним для Пепа Гвардіоли. Нападник вже повернувся до загальної групи команди, вирушив до столиці Іспанії та, як очікується, вийде у стартовому складі містян.