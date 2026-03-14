Football.ua представляє прев'ю поєдинку 28-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться 14 березня о 17:15.

Мадридський Атлетіко прийматиме Хетафе на Метрополітано, прагнучи здобути четверту перемогу поспіль у Ла Лізі. Підопічні Дієго Сімеоне ведуть боротьбу за збереження місця у трійці найкращих, тоді як "сині" перебувають у чудовій формі та несподівано втрутилися у гонку за єврокубки.

Атлетіко Мадрид — Хетафе

Субота, 14 березня, 17:15, стадіон Metropolitano Stadium, Мадрид

Атлетіко підходить до мадридського дербі на хвилі успіху після феєричної перемоги над Тоттенгемом (5:2) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команда Сімеоне має реальні шанси на два трофеї цього сезону, включаючи Кубок Іспанії, де вони вже вийшли у фінал. У чемпіонаті "матрацники" виграли три останні зустрічі, що дозволило їм відірватися від п'ятого місця на 11 очок. Вдома "рохібланкос" традиційно домінують, набравши 37 очок у 14 матчах, що є одним із найкращих показників у дивізіоні. Попри те, що Барселона відірвалася занадто далеко, Атлетіко важливо втримати перевагу над Вільярреалом у боротьбі за "бронзу".

Хетафе приїжджає на Метрополітано, вигравши чотири з останніх п'яти матчів чемпіонату, зокрема здолавши мадридський Реал та Реал Бетіс. Команда Хосе Бордаласа демонструє вражаючий прогрес з середини січня, що дозволило їй піднятися на дев'яту сходинку. Наразі "сині" відстають від єврокубкової зони лише на п'ять очок. Втім, статистика виїздів до Атлетіко для Хетафе є гнітючою: остання перемога на полі "матрацників" була здобута ще у 2010 році. У першому колі поточного сезону-2025/26 підопічні Сімеоне святкували мінімальну перемогу 1:0, тож гості прагнутимуть реваншу.

З огляду на матч-відповідь проти Тоттенгема наступного тижня, Сімеоне напевно вдасться до ротації. Очікується, що лідери — Грізманн, Альварес та Льоренте — отримають відпочинок, а з перших хвилин вийдуть Александер Серлот, Коке та Алекс Баена.

У Хетафе через травму не зіграє Аду Камара, а участь Хуанмі та Борхи Майораля під питанням. Особливу загрозу для захисту Атлетіко становитиме форвард Мартін Сатріано, який забив три голи у чотирьох останніх поєдинках.

На перемогу Атлетіко Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Хетафе оцінюється показником 8.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.66.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Хіменес, Лангле, Діас — Коке, Кардосо — Гонсалес, Альмада, Баена — Серлот.

Хетафе: Сорія — Абкар, Дуарте, Ромеро — Феменія, Даконам, Мілья, Арамбаррі, Іглесіас — Васкес, Сатріано.

Не зіграють: Мендоса (Атлетіко Мадрид) — А. Камара (Хетафе).

Під питанням: Барріос (Атлетіко Мадрид) — Хуанмі, Майораль, Давінчі (Хетафе).

